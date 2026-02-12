Alertan que Colombia recibe vehículos con tecnologías rezagadas: "Afectan la salud"

La calidad del aire en Colombia vuelve a encender las alarmas. Durante una entrevista en el programa La Nube, Andrés Flechas, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo y abogado investigador en Ambiente y Cambio Climático de Movilizatorio, advirtió que el país está recibiendo vehículos con tecnologías rezagadas que incrementan la contaminación y afectan directamente la salud de la población. La cifra es contundente: el 99,3 % de los colombianos respira aire tóxico asociado, en gran parte, a un parque automotor obsoleto.

El impacto no es solo ambiental, sino sanitario y económico. En Bogotá, cerca del 10 % de las muertes anuales están relacionadas con la contaminación del aire urbano, según explicó Flechas. Además, la ciudad ha destinado alrededor de 4,2 billones de pesos para atender problemáticas vinculadas a la calidad del aire y sus efectos en la salud pública. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la contaminación atmosférica causa más de siete millones de muertes cada año, una cifra que dimensiona la gravedad del problema.

Uno de los puntos críticos es la antigüedad de la flota vehicular. En Colombia, el promedio es de 17,5 años, mientras que en el sector público alcanza casi los 19 años. A esto se suma lo que el experto calificó como un “rezago tecnológico”: vehículos que ya no cumplen estándares estrictos en Europa o Estados Unidos terminan comercializándose en el país. Incluso tecnologías como la Euro 6, promocionadas localmente como de última generación, ya han sido superadas en mercados más exigentes en materia de emisiones.

Pese a este panorama, la ciudadanía parece estar dispuesta a avanzar. Un sondeo de Movilizatorio reveló que el 94 % de los colombianos apoya estándares más eficientes y menos contaminantes para los vehículos. Sin embargo, el costo sigue siendo una barrera. Flechas explicó que los vehículos eléctricos, aunque no generan emisiones directas, pueden aumentar entre 35 % y 110 % su precio desde que llegan al puerto hasta que son adquiridos en concesionario. No obstante, destacó que estos automotores representan ahorros operativos de entre 40 % y 60 % frente a los de combustión, al eliminar gastos como cambios de aceite y reducir el desgaste de frenos.



El debate también incluye el crecimiento acelerado de motocicletas y la necesidad de fortalecer la micromovilidad y las llamadas “ciudades de 15 minutos”, donde los servicios esenciales estén al alcance sin depender del carro particular. Para el investigador, la transición no solo requiere voluntad ciudadana, sino decisiones firmes de política pública que prioricen estándares de eficiencia energética y aceleren la electrificación del transporte. De lo contrario, advierte, Colombia seguirá recibiendo tecnologías que el mundo desarrollado ya dejó atrás, con consecuencias directas en la salud y la calidad de vida de millones de personas.