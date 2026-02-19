En vivo
Salud

Empresa con raíces colombianas recibe patente para anticipar crisis respiratorias

Así se puede detectar alteraciones en las vías respiratorias pequeñas antes de que el deterioro sea severo en el paciente.

