Empresa con raíces colombianas recibe patente para anticipar crisis respiratorias

La empresa con raíces colombianas Samay dio un paso clave en la innovación médica al obtener su patente número 18 en Europa, un reconocimiento que respalda su tecnología para anticipar crisis respiratorias. El avance cobra especial relevancia en un contexto en el que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) provoca más de tres millones de muertes cada año en el mundo y continúa siendo subdiagnosticada, especialmente en etapas tempranas, cuando aún es posible evitar daños irreversibles.

La compañía, con sedes en Mountain View, California, y en Medellín, desarrolló un sistema de resonancia acústica para el monitoreo pulmonar continuo. La nueva patente protege el uso de sensores acústicos activos capaces de medir el atrapamiento aéreo y evaluar la función pulmonar, permitiendo detectar alteraciones en las vías respiratorias pequeñas antes de que el deterioro sea severo. Su primer producto está diseñado para reemplazar la espirometría tradicional en consultorios, clínicas y hospitales.

Los resultados clínicos respaldan el potencial de la tecnología. Según la empresa, ha demostrado hasta un 93 % de precisión en el diagnóstico de la EPOC, un 80 % en la detección del atrapamiento de aire —frecuente en pacientes con dos o más crisis anuales— y un 91 % en la identificación de enfermedad de vías aéreas pequeñas, que corresponde a fases iniciales de la EPOC. Además, el sistema busca anticipar cambios en la función pulmonar que preceden a una exacerbación, ampliando así la ventana de intervención médica y reduciendo hospitalizaciones.

“Lo que protegemos no es solo el diseño de un dispositivo, sino también una forma completamente nueva de medir la función pulmonar”, afirmó la doctora María Artunduaga, fundadora y CEO de la compañía. La combinación de sensores acústicos activos, inteligencia artificial y un portafolio internacional de patentes consolida, según explicó, una ventaja competitiva difícil de replicar en el sector de tecnología médica.



Actualmente, Samay cuenta con 18 patentes concedidas y 19 adicionales en trámite en 14 países. Con este respaldo, proyecta su expansión hacia América Latina y prevé un lanzamiento comercial en 2028. En julio abrirá una sede en Bogotá que operará como centro nacional, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica en una región donde hasta el 80 % de las personas con síntomas respiratorios no recibe tratamiento oportuno.