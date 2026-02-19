Periodista salió borracha en plena emisión en vivo y tuvo que pedir perdón: quedó en video

Un incómodo momento en plena transmisión en vivo dejó al descubierto a una periodista deportiva que, visiblemente desorientada, protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sus palabras inconexas, pausas irregulares y comentarios fuera de contexto encendieron las alarmas entre los televidentes, quienes no tardaron en compartir el video y cuestionar lo ocurrido durante el cubrimiento de un importante evento internacional.

Lo que comenzó como un informe rutinario terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. La comunicadora intentó describir el ambiente del lugar, pero su discurso se tornó confuso, mezclando referencias sin relación directa con el tema principal. Incluso, sus compañeros en el estudio reaccionaron con sorpresa y trataron de mantener el tono profesional mientras la transmisión continuaba sin interrupciones.

La protagonista del hecho fue la periodista australiana Danika Mason, quien realizaba un reporte desde la localidad de Livigno, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, para el programa Today, del Canal Nueve de Australia. Durante su salida en directo, Mason sorprendió al mencionar el precio del café en Estados Unidos y hacer una inesperada referencia a iguanas, sin explicar el contexto de sus afirmaciones.



🇦🇺🍷 INSOLITE | La journaliste australienne Danika Mason s’est excusée après une apparition en état d’ébriété en direct pendant les JO d’hiver. pic.twitter.com/sBJ3ItbKXf — Cerfia (@CerfiaFR) February 19, 2026

Pese a la confusión inicial, la reportera intentó retomar el rumbo de su intervención y continuar con la información deportiva, al referirse a la situación de la esquiadora Lindsey Vonn, quien afrontaba complicaciones físicas tras una lesión sufrida en los primeros días de competencia. Sin embargo, su dificultad para mantener la coherencia fue evidente.

Desde el estudio, el presentador Karl Stefanovic optó por intervenir con un comentario que buscó aliviar la tensión, atribuyendo el comportamiento a las bajas temperaturas. Mientras tanto, en redes sociales, el video ya acumulaba miles de visualizaciones y generaba todo tipo de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta críticas que cuestionaban su profesionalismo.

La controversia escaló a tal punto que incluso el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se pronunció públicamente, sugiriendo que factores como el agotamiento y el cambio de horario podrían haber influido en el incidente.

Un día después, la propia periodista decidió referirse al tema y ofrecer disculpas públicas. Reconoció que había consumido alcohol antes de salir al aire y admitió que fue un error de juicio. “Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada. Evalué mal la situación y no debí haber bebido, especialmente con el frío, la altitud y sin haber comido”, expresó.

Mason, quien también cubre la National Rugby League, aseguró que asume completamente la responsabilidad por lo ocurrido y agradeció los mensajes de apoyo recibidos. Sus colegas también respaldaron su trayectoria, destacando su experiencia y compromiso profesional.