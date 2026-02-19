Deportes Tolima vs. Táchira hoy EN VIVO en su regreso a la Copa Libertadores

Desde las 7:30 de la noche, hora colombiana, el equipo deportivo de Blu Radio transmitirá el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores entre el Deportivo Táchira y el Deportivo Tolima. La transmisión se hará por el Canal de You Tube de Blu Radio.

Primer paso del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026

El compromiso se disputará en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Venezuela. El conjunto pijao buscará avanzar en esta competencia continental y acercarse a la Fase III. Será, además, el regreso del Tolima a la Libertadores, torneo que no disputaba desde hace cuatro años.

Tolima y Táchira son viejos conocidos en este certamen. Han jugado seis partidos entre sí, con balance favorable para el equipo colombiano: tres victorias, dos empates y una derrota. En fase clasificatoria solo se han enfrentado una vez y en ese cruce el Tolima logró la victoria.

🏆🔥 ¡El cuadro definido! Los equipos listos para la Fase 2 y que pelean por un lugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Si el equipo tolimense avanza a la siguiente fase, enfrentará al ganador de la llave entre Bahía de Brasil y O’Higgins de Chile. El partido de vuelta de esa serie se jugará el 25 de febrero en Brasil y, por ahora, el marcador parcial es 1-0 a favor de O’Higgins. Por su parte, el compromiso de vuelta entre Tolima y Táchira, donde el equipo pijao será local, se disputará el próximo jueves en Ibagué.



La actividad arbitral estará a cargo del uruguayo Hernán Heras y en el VAR estará también el uruguayo Antonio García.

El Tolima, dirigido por Lucas González, ha tenido un inicio de año positivo en la Liga BetPlay. Ha jugado siete partidos, con tres victorias, tres empates, una derrota y actualmente es tercero en la tabla de posiciones con 12 puntos.



El Independiente Medellín también está en la Copa Libertadores:

Liverpool vs. Independiente Medellín // Foto: AFP

En paralelo, por esta misma fase 2, Juventud de Uruguay enfrentará a Guaraní de Paraguay. Por su parte, el Independiente Medellín ya disputó la ida ante Liverpool de Uruguay y ganó 2-1. La vuelta se jugará el martes 24 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

