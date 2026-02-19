En vivo
Deportes Tolima vs. Táchira hoy EN VIVO en su regreso a la Copa Libertadores
Deportes Tolima vs. Táchira hoy EN VIVO en su regreso a la Copa Libertadores

El conjunto pijao vuelve a la Copa Libertadores tras cuatro años de no estar presente y visita al Táchira en San Cristóbal, con la ilusión de dar el primer paso hacia la próxima fase.

