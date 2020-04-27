En vivo
Táchira

Táchira

  • Deportivo Táchira
    Deportivo Táchira
    X: @Libertadores
    Fútbol

    Tolima ya conoce su rival en la fase previa de la Copa Libertadores: fechas confirmadas

    Mientras el pijao empata en la liga con el Bucaramanga, en penales se definía su próximo rival en la Copa Libertadores.

  • Deportivo Táchira y Universidad Central jugarán la final de la liga en Venezuela
    Deportivo Táchira y Universidad Central jugarán la final de la liga en Venezuela
    Foto: Deportivo Táchira y Universidad Central
    Fútbol

    Estos equipos jugarán final de la liga en Venezuela: uno buscará acabar sequía de 68 años

    La final del Torneo Apertura se jugará el próximo sábado, 14 de junio, en un estadio de Caracas.

  • Soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hacen guardia con Vehículos Blindados de Personal (APC) en un puesto de control mientras son desplegados como parte de una operación militar, en Ureña, estado Táchira, Venezuela, el 13 de mayo de 2023. Según declaraciones de El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, más de 1.300 elementos militares y policiales de diferentes corporaciones participan en el operativo militar que pretende tomar el control de las llamadas “trochas”. (caminos ilegales para cruzar la frontera) y reducir la criminalidad en la zona fronteriza con Colombia.
    Soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hacen guardia con Vehículos Blindados de Personal (APC) en un puesto de control mientras son desplegados como parte de una operación militar, en Ureña, estado Táchira, Venezuela, el 13 de mayo de 2023. Según declaraciones de El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, más de 1.300 elementos militares y policiales de diferentes corporaciones participan en el operativo militar que pretende tomar el control de las llamadas “trochas”. (caminos ilegales para cruzar la frontera) y reducir la criminalidad en la zona fronteriza con Colombia.
    AFP
    Mundo

    Maduro anuncia nuevos ejercicios militares en frontera con Colombia en región del Catatumbo

    En un mensaje dirigido a la nación, Maduro explicó que la movilización de tropas abarca desde el norte de Táchira, limítrofe con el departamento de Norte de Santander, hasta el sur del estado Zulia, cerca de la cuenca del río Catatumbo

  • Venezolanos corearon contra Maduro en el partido de Táchira vs. River: "El Gobierno va a caer"
    Venezolanos corearon contra Maduro en el partido de Táchira vs. River: "El Gobierno va a caer"
    Foto: captura de video
    Mundo

    Venezolanos corearon contra Maduro en el partido de Táchira vs. River: "El Gobierno va a caer"

    Se estima que más de 25.000 personas asistieron a este partido y la mayoría realizaron este canto contra la dictadura de Maduro. Aquí el video del momento.

  • Táchira, Venezuela.jpg
    Táchira, Venezuela //
    Foto: AFP
    Mundo

    Gobernador del Táchira afirma que irregulares colombianos han intentado tomar San Antonio y Ureña

    “Cuando hay violencia en Colombia, lamentablemente impacta sobre Venezuela", dijo el gobernador, que manifestó su deseo que en el Norte de Santander reine la paz.

  • Reapertura - Colombia - Venezuela
    Reapertura - Colombia - Venezuela
    Fotos: captura video Presidencia - suministrada
    Santanderes

    Reapertura Colombia - Venezuela: primer camión, con medicinas, cruzó entre ambos países

    El puente internacional Simón Bolívar es el principal paso entre ambos países y por donde miles de personas cruzan caminando todos los días.

  • Foto Sudamericana del Valle Tachira AFP.jpg
    Sudamericana del Valle
    Foto: AFP
    Fútbol

    Independiente del Valle goleó a Táchira y avanzó a la semifinal de la Copa Sudamericana

    Independiente del Valle pretende repetir su hazaña de 2019 cuando se coronó campeón de este torneo.

  • Frontera entre Colombia y Venezuela
    Frontera entre Colombia y Venezuela
    Foto: AFP
    Nación

    “Es importante que la gente pueda abastecerse": experto sobre apertura de la frontera con Venezuela

    El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, Alberto Russián, habló en El Radar sobre la reapertura de la economía en la frontera.

  • 327809_BLU Radio. Puente Tienditas - AFP
    BLU Radio. Puente Tienditas - AFP
    JUAN BARRETO/AFP
    Mundo

    Táchira: gobernador ve “favorable” propuesta de Petro de reactivar relaciones y abrir frontera

    El gobernador chavista Freddy Bernal dijo que, sin pretender inmiscuirse en la política interna de Colombia, su interés es la reactivación económica del Táchira que tiene dependencia de Norte de Santander y viceversa.

  • 45040_Foto: EFE
    Foto: EFE
    Mundo

    Lluvias al occidente de Venezuela afectan severamente al sector agrícola

    Jhonnys González, alcalde del municipio Sucre, contó para BLU Radio que al menos un centenar de familias perdieron todo y se encuentran ahora en refugios.

