Tolima ya conoce su rival en la fase previa de la Copa Libertadores: fechas confirmadas
Mientras el pijao empata en la liga con el Bucaramanga, en penales se definía su próximo rival en la Copa Libertadores.
Estos equipos jugarán final de la liga en Venezuela: uno buscará acabar sequía de 68 años
La final del Torneo Apertura se jugará el próximo sábado, 14 de junio, en un estadio de Caracas.
Maduro anuncia nuevos ejercicios militares en frontera con Colombia en región del Catatumbo
En un mensaje dirigido a la nación, Maduro explicó que la movilización de tropas abarca desde el norte de Táchira, limítrofe con el departamento de Norte de Santander, hasta el sur del estado Zulia, cerca de la cuenca del río Catatumbo
Venezolanos corearon contra Maduro en el partido de Táchira vs. River: "El Gobierno va a caer"
Se estima que más de 25.000 personas asistieron a este partido y la mayoría realizaron este canto contra la dictadura de Maduro. Aquí el video del momento.
Gobernador del Táchira afirma que irregulares colombianos han intentado tomar San Antonio y Ureña
“Cuando hay violencia en Colombia, lamentablemente impacta sobre Venezuela", dijo el gobernador, que manifestó su deseo que en el Norte de Santander reine la paz.
Reapertura Colombia - Venezuela: primer camión, con medicinas, cruzó entre ambos países
El puente internacional Simón Bolívar es el principal paso entre ambos países y por donde miles de personas cruzan caminando todos los días.
Independiente del Valle goleó a Táchira y avanzó a la semifinal de la Copa Sudamericana
Independiente del Valle pretende repetir su hazaña de 2019 cuando se coronó campeón de este torneo.
“Es importante que la gente pueda abastecerse": experto sobre apertura de la frontera con Venezuela
El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, Alberto Russián, habló en El Radar sobre la reapertura de la economía en la frontera.
Táchira: gobernador ve “favorable” propuesta de Petro de reactivar relaciones y abrir frontera
El gobernador chavista Freddy Bernal dijo que, sin pretender inmiscuirse en la política interna de Colombia, su interés es la reactivación económica del Táchira que tiene dependencia de Norte de Santander y viceversa.
Lluvias al occidente de Venezuela afectan severamente al sector agrícola
Jhonnys González, alcalde del municipio Sucre, contó para BLU Radio que al menos un centenar de familias perdieron todo y se encuentran ahora en refugios.