“Es importante que la gente pueda abastecerse": experto sobre apertura de la frontera con Venezuela

El presidente electo, Gustavo Petro , tiene entre sus planes de gobierno quiere volver a abrir la frontera con Venezuela para una mayor economía con el vecino país.

El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana Alberto Russián, en dialogo con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu, habló sobre los beneficios que tendrá esta nueva apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Lo más importante es el hecho de que la gente pueda pasar a comprar en un lado u otro con menos restricciones. La difícil situación en la frontera perjudicó más a los habitantes de esta”.

Según Russián, las acciones económicas en la frontera se redujeron significativamente y que, actualmente, el comercio ilegal es el más transcurrido en este momento.

“Todo lo que se construyo ha pasado a un proceso de disminución. El comercio significativo era desde Táchira y el norte de Santander. Siete millones de dólares cayeron desde el lado de Venezuela. Después de muchísimos años ha mejorado, pero no existe un comercio formal, las actividades ilegales son las más rentables en la frontera”.

Para el presidente de la Cámara de Integración, lo primero a tratar es que el mandatario electo, Gustavo Petro, de la orden para abrir la frontera y así trabajar en una reactivación económica.

Los que van a tener beneficio inmediato son los sectores que no pasan por la aduana como alimento, medicamentos, productos de higiene, etc, porque su facilidad de comercio. Ya después las empresas formales venezolanas y colombianas podrán hacer el intercambio de productos directamente y no por terceros, como actualmente se hace.

Según Russián, la apertura en la frontera va a servir para que los empresarios colombianos y venezolanos creen conexiones nuevamente, debido a que el cierre de la frontera quebró empresas y comerciantes.