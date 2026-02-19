Martín Revelo (USO) ratifica respaldo a Barreras: Mañanas Blu, jueves, 19 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 19 de febrero de 2026:
- Martín Revelo, presidente de la USO, habló sobre el apoyo anunciado a Roy Barreras de cara a las elecciones.
- La psicóloga argentina Débora Pedace, se refirió sobre los Therians.
- La abogada Marcela García comentó sobre la tutela contra el presidente Gustavo Petro por el caso de Kevin Acosta.
- José Antonio López, presidente de Anif, habló del recaudo por el impuesto al patrimonio de la emergencia económica del Gobierno.
- Atanasio Mascote, gobernador del cabildo kogui, se refirió de la decisión de comunidades indígenas de reabrir el Parque Tayrona y cobran el ingreso pese a orden de cierre.
- Domingo Ayala, presidente de Fecode, comentó sobre las manifestaciones convocadas para este jueves.
- El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, habló de la declaratoria de calamidad pública por emergencias en 15 municipios.
- Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, se refirió de la decisión del Gobierno de no solicitar ayuda internacional ante la crisis por lluvias.
- José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú, comentó sobre su elección tras la destitución de José Jerí.
Escuche el programa completo aquí: