En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Destruyen laboratorio de cocaína que producía millones de dosis de cocaína en Santander

Destruyen laboratorio de cocaína que producía millones de dosis de cocaína en Santander

De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína.

Publicidad

Publicidad

Publicidad