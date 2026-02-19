Contraloría de Medellín pone lupa en más de 250 casos represados desde alcaldía de Daniel Quintero

La Contraloría de Medellín anunció un grupo de reacción inmediata para poner la lupa y practicar pruebas en presuntos casos de irregularidades como los computadores para niños, robo de energía, contratos en Sapiencia y el Inder, entre otros. Además avanzar en la resolución de 250 procesos represados.

Los cambios de aires en la Contraloría Distrital de Medellín llegaron con decisiones rápidas que buscan agilizar la resolución de algunas denuncias que, incluso, están pendientes de resolver desde el 2022. La nueva contralora, Paula Ortega, aseguró en Blu Radio que recibió 250 procesos pendientes, un 70 % de ellos correspondientes al 2022, 2023 y 2024.

Sin embargo, con el ánimo de responder rápidamente en casos como los relacionados con presunta corrupción durante la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle es que se decidió por usar la figura de grupo de reacción inmediata con el fin de poder recaudar pruebas en situaciones de mayor complejidad.

“Porque nos permite tener un grupo especializado que tenga facultades de policía judicial y articularse con otros entes que también tienen estas facultades y en un tiempo expedito practicar pruebas que servirán de insumo a otros procesos”, afirmó.



La contralora destacó que algunos de los temas pendientes son, por ejemplo, la entrega de computadores, algunas multas y sanciones, la situación del vaso Altaír en el relleno sanitario La Pradera, algunos incentivos al deporte y demás asuntos que entran dentro del proceso de responsabilidad fiscal

Además, Ortega manifestó que la Fiscalía General de la Nación también está avanzando en algunos procesos al tener algunas pruebas ya recaudadas que van a servir para avanzar en los procesos mientras el grupo de reacción inmediata realiza otras pruebas.

“Asuntos que son generalmente de alto impacto por la cuantía de sus recursos, pero además asuntos que constituyen conductas punibles. Conductas punibles que generan un daño o presuntamente pueden generar un daño al estado”, agregó.

Publicidad

Esta unidad la encabezará Iván Darío Zuluaga Pimienta, abogado -especialista en contratación pública, con lo que se espera que con el paso de los días la puesta en función del grupo de reacción inmediata permita que la Contraloría Distrital de Medellín sea más eficaz en la resolución de casos de presunta corrupción, al pasar de un tiempo estimado de 5 años para definir una situación a 1 o 2 años con el grupo especializado.