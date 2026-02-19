En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Contraloría de Medellín pone lupa en más de 250 casos represados desde alcaldía de Daniel Quintero

Contraloría de Medellín pone lupa en más de 250 casos represados desde alcaldía de Daniel Quintero

Se relanzó el Grupo de Reacción Inmediata para revisar preguntar irregularidades en computadores futuro, incentivos en el Inder, robo de energía, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad