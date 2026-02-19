En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Anuncian $ 70.000 millones para plan de recuperación por las lluvias en Urabá

Anuncian $ 70.000 millones para plan de recuperación por las lluvias en Urabá

Infraestructura, agro y turismo serán sectores priorizados en las inversiones gestionadas por la Gobernación de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad