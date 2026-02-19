Anuncian $ 70.000 millones para plan de recuperación por las lluvias en Urabá

Tras varios días de tristeza e incertidumbre por los estragos de las lluvias, buenas noticias empiezan a llegar para el Urabá antioqueño con los primeros anuncios por parte de las autoridades para el plan de recuperación de la región.

En las últimas horas durante un encuentro en el municipio de Necoclí con alcaldes y representantes de las 13 localidades que declararon la calamidad pública por cuenta de estas emergencias, el gobierno departamental aseguró que ya están apropiados 70 mil millones de pesos para ejecutar obras y programas a corto plazo con el fin de atender las necesidades inmediatas.

Entre las acciones más importantes el gobernador Andrés Julián Rendón destacó el enfoque en la infraestructura vial, educativa, la recuperación de cultivos, la erosión costera y el impulso al turismo.

"Eso en cuanto la estabilización de la zona, por supuesto vamos a valorar en algunos sitios de Necoclí y otros donde todavía hay unas familias que requieren la atención humanitaria de emergencia y nos queda la tarea de seguir trabajando sobre lo que son las inversiones de mediano y largo plazo", declaró.



El mandatario también invitó a entidades como Corpourabá a trazar planes a mediano y largo plazo para tomar las acciones que permitan que este tipo de fenómenos climáticos no vuelvan a generar los daños evidenciados en la subregión donde ya son más de 13 mil las familias damnificadas.

Del total de recursos anunciados, la administración departamental hizo énfasis en unos 11 mil millones que estarían específicamente destinados al sector agropecuario con la entrega de mil kits para productores de plátano, dos mil de seguridad alimentaria y 250 para acuicultura.