Destinan $7.000 millones para la salud de los afectados por las lluvias en Urabá antioqueño

La Gobernación anunció que ha destinado 7.000 millones de pesos para la salud de las personas afectadas por las lluvias en Urabá antioqueño. Recientemente se entregaron 10.000 toldillos con insecticidas y diferentes vacunas y medicamentos

Las emergencias que provocaron las fuertes lluvias sobre el Urabá antioqueño siguen siendo atendidas por las autoridades que recientemente anunciaron la llegada de más ayudas humanitarias para atender a las miles de personas damnificadas no solo por las precipitaciones, sino también por las pésimas condiciones de salubridad en la que se encuentran.

Ante este panorama la Gobernación de Antioquia confirmó que ya han sido destinados 7.000 millones de pesos para evaluar las condiciones medidas en la subregión y así poder atender las situaciones más complicadas como, por ejemplo, la posible propagación del dengue que ya tiene 19 casos reportados en el municipio de Necoclí.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, indicó que los recursos destinados a la zona del Urabá son para poder garantizar el acceso a los servicios médicos, vitales durante estos días de emergencias: “Tenemos que garantizar las condiciones de salubridad para el consumo de alimentos, el consumo de las aguas, evitar precisamente las afectaciones por picaduras de los vectores, de los zancudos, de los mosquitos”, afirmó.



Según destacaron las autoridades departamentales, dentro de las ayudas que han llegado más recientemente al Urabá antioqueño son medicamentos antigripales, desparasitantes, medicamentos para lesiones de piel y otros biológicos con los que eventualmente se puede ampliar la cobertura de enfermedades como la fiebre amarilla.

Además, en las zonas más afectadas por las lluvias llegaron cerca de 10.000 toldillos con insecticidas para proteger a las personas del dengue, a la vez que se adelantan las acciones correspondientes para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria y las necesidades de dotación que tienen en la actualidad.