Destinan $7.000 millones para la salud de los afectados por las lluvias en Urabá antioqueño

Destinan $7.000 millones para la salud de los afectados por las lluvias en Urabá antioqueño

Recientemente se entregaron 10.000 toldillos con insecticidas y diferentes vacunas y medicamentos.

