Antioquia  / En Chigorodó rechazan intento de quemar vivo a un gato; en Urabá hablan de posible ritual

En Chigorodó rechazan intento de quemar vivo a un gato; en Urabá hablan de posible ritual

Las denuncias de la comunidad apuntan a que este acto podría tratarse de un ritual de brujería en el que se empleó al felino.

