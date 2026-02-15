En Chigorodó rechazan intento de quemar vivo a un gato; en Urabá hablan de posible ritual

Las actos que vulneran la integridad de los animales, especialmente aquellos que son de compañía doméstica, son cada día más rechazadas por las comunidades a nivel global. En las últimas horas se dio a conocer una denuncia de un caso en el que un felino resultó con la cola quemada.

Los hechos se registraron exactamente en el municipio de Chigorodó, Uraba Antioqueño, específicamente en inmediaciones del Cementerio Municipal de esta municipalidad, un acto que generó indignación entre sus habitantes y provocó la reacción inmediata de las autoridades locales.

Desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, se pronunciaron con respecto a esta situación que prende las alarmas no solo con respecto al maltrato animal, sino también la posible práctica de rituales satánicos.

"Rechazamos rotundamente el maltrato animal en el municipio de Chigorodó. Hoy, la Secretaría de Agricultura conoció el caso de una gata donde fue quemada su cola presuntamente para actos de brujería. El municipio estará muy pendiente del cementerio y de todos los sectores del municipio para que no se vuelva a presentar ningún caso de maltrato animal", manifestó el secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, Jhon Edison Pautt Escobar.



Desde esta dependencia recordaron que el maltrato animal está protegida por La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece drásticamente las penas por maltrato animal, estableciendo condenas en prisión de 32 a 56 meses para quienes causen la muerte de animales domésticos o silvestres.

Y si se trató o no de un acto de brujería, vale la pena resaltar que la quema o maltrato de gatos en viernes 13, día en el que se conocieron los hechos, es una práctica cruel basada en supersticiones antiguas que asocian a estos felinos con mala suerte, brujería y energías negativas. Estas creencias son infundadas y provenientes desde la época medieval.