En Chigorodó, Antioquia, fue capturada una mujer que habría asesinado a una niña de 6 años

La Seccional de Protección y Servicios Especiales logró la captura de una mujer de 36 años señalada como la presunta responsable de asesinar a una niña de tan solo 6 años en el municipio de Chigorodó en el Urabá antioqueño. Por ahora, las autoridades investigan cuál era la relación de la mujer con la menor de edad.

La información que se ha conocido hasta el momento es que los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2025, cuando la niña de 6 años murió y, de acuerdo con el dictamen preliminar de la necropsia, la menor de edad tenía hematomas y signos de violencia en diferentes partes del cuerpo.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Urabá, manifestó que toda la investigación permitió recolectar diferentes pruebas que condujeron a la captura de la mujer de 36 años.

"Los hechos investigados se remontan al pasado 5 de noviembre, cuando se reporta la muerte de una menor de seis años, quien presentaba múltiples signos de violencia gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional. Se recolectaron los elementos materiales probatorios", aseguró Cepeda.



Pero no es el único caso de violencia contra la mujer que se ha reportado en Antioquia, ya que en el municipio de Envigado apareció un video en donde se ve a un hombre agrediendo en plena vía pública a una mujer que, al parecer, sería su pareja sentimental.

En el material, que se ha viralizado en redes sociales, se logra apreciar que el hombre toma a la mujer por el cuello, situación por lo que la comunidad reaccionó para evitar una tragedia.

El caso que ha generado indignación ocasionó que, incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmara en su cuenta de X se debía activar la ruta de protección con las patrullas púrpuras.