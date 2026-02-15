Lluvias dejan 5 viviendas inundadas en Medellín; también hubo afectaciones en Carepa y Chigorodó

Las fuertes lluvias siguen cayendo sobre el Valle de Aburrá y lo más preocupante, continúan dejando emergencias como las ocurridas recientemente en Medellín, Bello y Copacabana. La situación más complicada se vivió en la vía Medellín - Bogotá donde hubo cierre por varias horas, pero ya se habilitó paso tras labores con maquinaria amarilla.

En la capital de Antioquia se reportaron algunas de las afectaciones como el colapso de un parasol que dejó a dos personas lesionadas, la caída de un árbol o la inundación de varias casas por la creciente de la quebrada La Madera como indicó Juan Guillermo Usma, subcomandante de los Bomberos de Medellín.

"Donde se inundaron cinco viviendas, una de ellas con pérdida de enseres. Debido a la creciente súbita de una quebrada de nombre La Madera, que es zona limítrofe con el municipio de Bello", aseguró el funcionario.

En el municipio de Bello también hubo crecientes en las quebradas La Loca y París, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones de mayor gravedad. Además, en el barrio La Gabriela de esa zona Norte del Valle de Aburrá también se reportaron inundaciones leves.



Volviendo a la quebrada La Madera, esta zona limítrofe entre Medellín y Bello fue la más golpeada por las precipitaciones e, incluso, hubo una vivienda que tuvo pérdidas de enseres.

"Se perdieron muebles, ropa, zapatos de la niña, bañeras. Menos mal abrimos como las puertas y el agua alcanzó como a fluir. Porque si nos atravesábamos podría pasar algo peor. Como arrastraba basura, clavos, madera, nos podíamos lesionar", manifestó una de las mujeres damnificadas.

Se espera que con el fin de las lluvias, las autoridades municipales puedan atender a plenitud las emergencias provocadas en las últimas horas, centrando las acciones en la vía Medellín - Bogotá en donde aún hay material en varias partes de la autopista de carácter nacional.