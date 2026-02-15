En corredores viales de Antioquia hay 40 frentes con maquinaria atendiendo puntos críticos

Con personal técnico y maquinaria amarilla autoridades de infraestructura en Antioquia siguen atendiendo emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de los últimos días en diferentes vías del departamento.

Según Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, aunque los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, actualmente hay 39 frentes de obra activos atendiendo los puntos críticos por lo que varios de ellos pueden registrar cierres parciales o totales dependiendo de la magnitud de las novedades.

En el caso de Urabá, una de las subregiones más afectadas, hay dificultades en los tramos: Carepa – Saiza; El Tres - San Pedro de Urabá; Apartadó - San José de Apartadó; San Pedro de Urabá – Pueblito; San Pedro de Urabá – San Juancito; además de Pueblito – Tres Esquinas y Pueblito – Filo Pancho en San Pedro de Urabá.

"Tenemos solamente dos vías cerradas, la vía entre Necoclí y San Pedro de Urabá, y la de San Pedro de Urab y Arboletes, por el frente frío que llegó del Norte, que nos tiene afectado a toda esta región. Allá tenemos 18 frentes de los 39 que tenemos en todo el departamento, para dar la solución pronta a la transitabilidad. Ya logramos tener una vía para llevar el gas domiciliario al municipio de Arboletes", destacó el uniformado.



El funcionario recordó que hay restricción para vehículos pesados en la vía Puente Iglesias, en el Suroeste, y en general recomendó a los usuarios transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.

Por ahora varios de los esfuerzos de las autoridades en el departamento de Antioquia están centrados en 5 kilómetros de la vía Medellín - Bogotá en donde varios movimientos en masa afectan la normalidad en la circulación de vehículos.