Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Accidente de tránsito en Sabaneta, Antioquia, dejó una persona muerta y dos heridas

Accidente de tránsito en Sabaneta, Antioquia, dejó una persona muerta y dos heridas

Un conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra un local comercial y causó la muerte de una de las personas que estaba dentro del establecimiento.

