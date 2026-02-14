Una triste situación se reportó en el sector Plebiscito del municipio de Sabaneta luego de que un vehículo chocara de frente contra un establecimiento comercial, sorprendiendo no solamente a los vecinos del sector sino también a las personas que estaban dentro del local.

El reporte que entregaron las autoridades en esta zona del Valle de Aburrá deja en evidencia que el conductor del vehículo habría perdido el control de su carro e ingresó al sitio en donde lamentablemente había un par de personas departiendo, además de generar graves daños materiales.

Accidente de tránsito en Sabaneta, Antioquia, dejó una persona muerta y dos heridas. Un conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra un local comercial y causó la muerte de una de las personas que estaba dentro del establecimiento. #VocesYSonidos pic.twitter.com/cct6VfhEZo — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 14, 2026

Tras varios minutos de atención del incidente, se confirmó la muerte de una persona, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron atendidas por expertos quienes aseguraron que, de momento, no revisten mayor gravedad luego que este hecho que ha generado consternación en Sabaneta.

El conductor del vehículo también fue llevado a un centro asistencial en donde fue atendido y donde posteriormente se le realizó una prueba de alcoholemia que salió negativa.



Por ahora las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes para poder determinar por qué ocurrió este accidente de tránsito, si quizás fue por una falla mecánica del vehículo u otra situación diferente que lastimosamente terminó con el trágico saldo de una persona muerta.