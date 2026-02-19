“Casi caigo”: periodista revela modalidad de estafa tras recibir falsa llamada de su banco

La periodista Gigliola Valero reveló en Mañanas Blu 10:30 cómo estuvo a punto de ser víctima de una estafa bancaria que suplantaba al banco Davivienda a través de una llamada telefónica, en una modalidad de fraude financiero que, según su testimonio, está cuidadosamente estructurada para engañar incluso a personas informadas sobre estas prácticas delictivas.

“Me entró una llamada a mi celular de un número que se me pareció conocido”, relató Valero. Aunque asegura que no suele contestar números desconocidos, decidió atender. De inmediato, los interlocutores la llamaron por su nombre y le mencionaron que tenía una tarjeta de crédito de Davivienda, incluso con los dos últimos dígitos correctos. “Todo lo que me decían era cierto”, afirmó.

La llamada provenía, aparentemente, del “teléfono rojo” del banco y el perfil de WhatsApp mostraba el nombre de la entidad con “chulo de verificación”. “Yo miraba el WhatsApp y decía: sí es Davivienda, tiene el chulo de verificación”, explicó.



El montaje del fraude y la presión psicológica

Durante casi tres horas, los supuestos funcionarios le indicaron que se estaban realizando compras en Falabella con su tarjeta y que su caso estaba “en alerta máxima”. “Me dijeron que había que proteger mi saldo”, contó. La estrategia consistía en hacerle abrir una cuenta de ahorros desde la aplicación del banco y trasladar allí el dinero.

“Me hicieron abrir una cuenta de ahorros a cero costo ahí mismo en la aplicación”, señaló. Posteriormente, le pidieron enviar pantallazos al chat verificado, lo que implicó compartir información sensible: “Al mandar los pantallazos les estaba dando la información de cuáles eran mis saldos”.



Según su relato, los delincuentes replicaban mensajes de texto similares a los del banco y utilizaban “los mismos tipos de letras”, reforzando la credibilidad del engaño. El momento de alerta llegó cuando le pidieron transferir el dinero a una supuesta cuenta de “tesorería” como “bolsillo de seguridad”. “Yo veía en la pantalla que decía cuenta de ahorros de Jorge Lozano. Yo decía: no señor, aquí no hay ningún bolsillo”, enfatizó.



Llamado a reforzar la protección al ciudadano

Tras colgar, Valero se comunicó con el canal oficial del banco. “Ahí mismo colgué, llamé al teléfono rojo, al verdadero”, explicó. Aunque reconoce que “los bancos no son policías”, considera que “sí deberían ponerse un poquito más a la altura” frente a modalidades que, según dijo, están “muy bien diseñadas”.

“Casi caigo”, concluyó la periodista, quien decidió hacer pública su experiencia para alertar sobre esta modalidad de estafa telefónica y suplantación bancaria, un fenómeno que continúa afectando a usuarios del sistema financiero en Colombia.

Escuche la entrevista completa acá: