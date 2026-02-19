En vivo
Antioquia  / Investigan triple homicidio en límites entre el Nordeste y Magdalena Medio antioqueño

Investigan triple homicidio en límites entre el Nordeste y Magdalena Medio antioqueño

Entre las víctimas está un campesino de 42 años de edad que había sido secuestrado horas antes por el Clan del Golfo.

