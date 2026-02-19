Investigan triple homicidio en límites entre el Nordeste y Magdalena Medio antioqueño

Confrontaciones entre grupos armados en zonas limítrofes entre el Nordeste y el Magdalena Medio siguen causando temor en las comunidades y cobrando vidas de habitantes de esta zona.

El más reciente hecho fue denunciado por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioquia, desde donde reportaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un tramo de la vía que comunica a los municipios de Remedios y Yondó.

Una de las víctimas ya fue identificada como Armando Montero Hernández, un reconocido campesino de la zona como lo confirmó a Blu Radio una fuente del territorio que prefirió reservar su identidad por razones de seguridad.

"Él es un habitante histórico, o sea, un habitante de la vereda Campo Bijao. Prácticamente nació y se crió en esa zona. Tenía su paraselita y familia, y pues, era un habitante muy reconocido en la región", recordó.



Sobre Montero Hernández se conoce que en la tarde del pasado martes fue interceptado por miembros del Clan del Golfo, cuando se movilizaba en una línea de transporte comunitario que cubría la ruta entre el municipio de Puerto Berrío y la vereda Campo Bijao de Remedios.

Montero, de 42 años de edad, fue obligado a descender el vehículo y se perdió todo rastro sobre él cuando en las últimas horas fue hallado junto a otras dos personas sin vida en el sector conocido como la “Y de la Virgen”, punto que conecta la vía hacia los municipios de Remedios y Yondó.

Hay preocupación en la comunidad de la zona por la frecuente presencia y disputa de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, pese a la cercanía de instalaciones de la fuerza pública.

Publicidad

"Eso ahí está lleno también de fuerza pública, a escasos kilómetros está Cerro Grande, que es una base militar, está la Décima Cuarta Brigada, el batallón Bomboná, pues estos grupos se siguen paseando por la región como si fueran Pedro por su casa", dijo.

Se espera que en las próximas horas, tras la llegada de organismos judiciales a la zona, se conozca la identidad de las otras dos personas asesinadas que habrían sido también secuestradas en otros puntos de esta vía.