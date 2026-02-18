En vivo
Retrasos en productos de canasta familiar por bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio

Retrasos en productos de canasta familiar por bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio

Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos.

