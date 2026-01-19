En vivo
Ejército confirma 26 muertos en combates entre disidencias de las FARC en Guaviare

Ejército confirma 26 muertos en combates entre disidencias de las FARC en Guaviare

Posterior a los enfrentamientos entre las disidencias en el municipio de El Retorno, en el Guaviare, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades "protección inmediata a sus comunidades".

Muertos en guerra de disidencias en Guaviare
Foto suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

