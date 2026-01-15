En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / ELN le dice sí a 'Iván Mordisco' y respalda una unión de guerrillas para atacar a EEUU

ELN le dice sí a 'Iván Mordisco' y respalda una unión de guerrillas para atacar a EEUU

Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad