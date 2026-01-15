En vivo
Enfrentamientos entre ELN y disidencias de Farc dejaron 100.000 desplazados en el Catatumbo en 2025

Enfrentamientos entre ELN y disidencias de Farc dejaron 100.000 desplazados en el Catatumbo en 2025

Según esa organización, la población del Catatumbo, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.

La violencia en el Catatumbo en el 2025
La violencia en el Catatumbo en el 2025
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

