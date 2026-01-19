Muertos en guerra por narcotráfico en Guaviare son de disidencias de 'Mordisco', dice el Ejército

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno (Guaviare) corresponden a integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central, estructura que responde al mando de ‘Iván Mordisco’.

Los enfrentamientos, ocurridos el pasado viernes, se dieron entre miembros de esa facción y del grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de ‘Calarcá’, ambos antiguos integrantes de las FARC que hoy luchan por controlar rutas y economías ilegales de narcotráfico en el suroriente del país.

“El viernes se presentaron enfrentamientos entre las dos facciones: la de Calarcá y la de Mordisco, en el municipio de El Retorno. Se recuperaron 26 cadáveres y se activó el Consejo de Seguridad para retomar el control del área”, afirmó el general Roque en entrevista con Mañanas Blu.



El control del narcotráfico, el eje del conflicto

Según el alto oficial, los combates hacen parte de una disputa abierta por las rentas del narcotráfico en una zona dominada por cultivos de uso ilícito. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, precisó el general.

El Guaviare, con más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia las fronteras con Brasil y Perú. Las facciones en pugna buscan controlar no solo la producción, sino también la salida de la droga a través de los corredores selváticos de la Amazonía.



“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida, hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, explicó Roque, quien también destacó la articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).

Acciones de control y presencia del Estado

El general Roque señaló que la Brigada 22 del Ejército, con jurisdicción en Guaviare, lidera las operaciones en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población civil y restablecer la presencia estatal.

Desde el estallido de la confrontación, el Ejército ha desplegado unidades en terreno, y las autoridades locales mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores humanitarias y judiciales. “Las tropas están en el terreno retomando el control de la situación, protegiendo a la población civil”, sostuvo el comandante.

Sobre la identificación de los cuerpos, el oficial indicó que los procedimientos judiciales avanzan con apoyo de Medicina Legal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si entre las víctimas hay menores de edad. “No se tiene aún esa información. Es parte del trabajo que adelantan las autoridades forenses”, puntualizó.



Impacto humanitario y respuestas institucionales

La violencia entre disidencias de las FARC ha tenido graves consecuencias humanitarias en Guaviare y departamentos vecinos. Habitantes de El Retorno y zonas rurales cercanas han reportado desplazamientos, confinamientos y temor por posibles represalias. Según alertas anteriores de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un incremento sostenido de los enfrentamientos armados desde 2024.

El alto mando militar reconoció la complejidad del escenario, impulsado por el poder económico de las economías ilícitas. “Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes”, enfatizó Roque.

El general añadió que el Ministerio de Defensa adelanta un plan de planeamiento estratégico conjunto para optimizar el uso de recursos y fortalecer la coordinación entre Ejército, Policía y demás fuerzas. “Buscamos fortalecer las relaciones de mando y apoyo para responder con mayor eficiencia a estas amenazas dinámicas”, dijo.

Aunque evitó declarar un “ganador” entre los bandos en disputa, Roque dejó claro que las principales víctimas siguen siendo las comunidades locales. “Los más afectados son nuestros habitantes del Guaviare. Por eso estamos comprometidos en recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solo militar sino también institucional”, concluyó el comandante de la Cuarta División.

