Violencia deja al menos 500 confinados y 33 familias desplazadas en Briceño y Yondó, Antioquia

En medio de un complejo panorama humanitario y con el temor que se repita lo vivido en varios momentos del 2025 inició el año para al menos dos localidades de Antioquia donde enfrentamientos entre grupos ilegales causan zozobra en zonas rurales.

La situación más grave se registra en el municipio de Briceño donde combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que se reportan desde el pasado sábado, ya han producido el desplazamiento de al menos 23 familias de la vereda El Roblal y otras aledañas como Travesías, Cucurucho, Palmichal, Gurimán o El Guaico.

La administración municipal ya se prepara para recibir a estos desplazados en zona urbana como lo indicó el alcalde, Noé Espinosa.

"Estamos organizando toda la logística para atenderlos por parte de la administración municipal. Preocupante la situación, porque desde el año pasado vivimos un desplazamiento masivo en el mes de octubre, donde llegaron al casco urbano más de dos mil personas, más de mil familias, que no queremos repetir ese mismo escenario", dijo.



La grave situación humanitaria también ha afectado el retorno a clases en las zonas rurales de esta localidad del Norte de Antioquía donde evalúan alternativas a la presencilidad durante los primeros días del año lectivo.

"El tema escolar ha sido un tema muy preocupante porque nuestros niños, digámoslo, no enviarlos en el momento porque no sabemos que puedan haber en las vías, en los caminos, hay artefactos explosivos o munición sin explotar, entonces, y miramos de qué manera con los docentes podemos reabrir las clases", añadió.

Donde no es muy diferente el panorama es en el municipio de Yondó donde fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ELN, incluso, atacando con drones a viviendas en la vereda San Francisco, ya provocaron el desplazamiento al casco urbano de varias decenas de habitantes.

"Mandamos tres camionetas a recoger, aproximadamente treinta y ocho personas, más de diez familias, que llegaron tipo nueve de la noche a aquí al casco urbano, donde ya lo tenemos albergados en la casa campesina que tenemos adecuada para para estos para esta estas situaciones", reportó Yerson Ariza, alcalde de este municipio del Bajo Cauca.

Analistas del conflicto como Óscar Yesid Zapata expresaron su preocupación por lo que viene pasando y que pone en tela de juicio la voluntad de paz de diferentes actores armados que en este momento persisten en diálogos con el Gobierno nacional.

"Es cuestionable como los actores armados que están en escenarios de diálogo con el Gobierno nacional no dan muestras de voluntad de paz con respecto principalmente a la población civil", afirmó el experto.

Se espera que en las próximas horas en articulación con autoridades departamentales y la fuerza pública en cada uno de los municipios afectados se definan rutas para retomar el orden público en las zonas afectadas y garantizar el retorno de los desplazados.