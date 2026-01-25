Ejército desmanteló un campamento del Clan del Golfo en Remedios, Antioquia

Las operaciones militares se desarrollaron puntualmente en la vereda Mata Arriba, hasta donde llegaron tropas del Batallón de Selva N.° 55, adscrito a la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, que ubicaron y desmantelaron un área campamentaria de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Durante la operación, además, las autoridades hallaron nueve armas de fuego, una granada de 81 milímetros, más de ocho mil cartuchos de distintos calibres, cerca de 500 proveedores y 43 kilogramos de explosivos. También fueron incautados metros de cordón detonante, fósforos eléctricos y destruyeron, de manera controlada, un artefacto explosivo improvisado.

"Resultado debilita de forma significativa las capacidades criminales y financieras de esta organización ilegal, afectando su su accionar en la región y contribuyendo a la seguridad y estabilidad territorial", indicó el mayor Walter Johan Jaramillo, segundo comandante del Batallón de Selva N.° 55

En el lugar, los soldados encontraron más de mil elementos de intendencia, entre material de campaña, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación de alta frecuencia, además de cuadernos con información alusiva al Clan del Golfo.



El material incautado por la Fuerza Pública fue puesto a disposición de la Sijín de la Policía Nacional en Segovia para las diligencias judiciales correspondientes.