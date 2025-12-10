En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sancionan a padres de tres mujeres menores de edad por “guerra de bengalas” en Remedios

Sancionan a padres de tres mujeres menores de edad por “guerra de bengalas” en Remedios

El gobernador Andrés Julián Rendón indicó que no fue necesaria activar la recompensa para ubicar a los protagonistas de estos hechos que fueron sancionados.

Mujer afectada por pólvora en Remedios, Antioquia.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

