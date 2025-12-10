Sancionan a padres de tres mujeres menores de edad por “guerra de bengalas” en Remedios

Autoridades ya impusieron comparendos por las famosas "guerras de bengalas" en el municipio de Remedios. El gobernador Andrés Julián Rendón indicó que no fue necesaria activar la recompensa para ubicar a protagonistas de estos hechos que fueron sancionados.

Autoridades en Antioquia ya emprendieron las primeras acciones contra las personas responsables de generar temor en zona rural del municipio de Remedios en medio de lo que en redes sociales han denominado como "guerras de bengalas".

Estas acciones ocurridas en el corregimiento Santa Isabel en las que sus participantes, varios de ellos menores de edad, se lanzan entre sí artefactos pirotécnicos, ya tienen al menos dos personas sancionadas.

Así lo confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien destacó que las acciones de la Policía y la administración municipal permitieron imponer comparendos a las personas que habrían participado de estas acciones en medio de la tradicional celebración del Día de las Velitas y por las cuales el mismo mandatario había anunciado 20 millones de pesos de recompensa para individualizar a los protagonistas.



“No fue necesario activar la recompensa porque inmediatamente la policía local y la alcaldía activaron el COVID nacional de Policía, encontraron a las niñas que estaban y les impusieron un comparendo a las mismas”, aseguró.

Nuevamente las autoridades de salud en Antioquia invitaron a la ciudadanía a abstenerse de manipular este tipo de elementos no solo por las graves secuelas que pueden producir como la amputación de extremidades o sordera, sino por la misma alerta que ya hay ante el incremento de casos de quemados en los primeros nueve días de diciembre con respecto al mismo periodo de 2024.

Según registros de la Secretaría de Salud del departamento, se han reportado 54 lesionados por pólvora, de los cuales 13 son menores de edad. Medellín con 27 registros y Bello con tres son las localidades donde han ocurrido la mayor cantidad de incidentes.