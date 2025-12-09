En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan en Antioquia 80 kilos de pólvora y 120 botellas de licor adulterado

Incautan en Antioquia 80 kilos de pólvora y 120 botellas de licor adulterado

Los operativos se ejecutaron en el municipio de Bello, otro en un puesto de control por la vía Porcesito- Yolombó Nordeste de Antioquia y en el Barrio Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad