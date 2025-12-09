Incautan en Antioquia 80 kilos de pólvora y 120 botellas de licor adulterado

La alcaldía del municipio de Bello, en coordinación con efectivos de la Policía, pusieron en marcha dos operativos que hacen parte de la campaña “Bello enciende la alegría, sin pólvora”, dando como resultado la incautación de diversos tipos de explosivos que estarían listos para ser distribuidos en el norte del Valle de Aburrá durante las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la administración local, las incautaciones tuvieron lugar en dos sectores. El primer operativo se registró en la vereda Tierradentro, donde se hace el requerimiento a un ciudadano que conducía un vehículo. Tras la verificación del vehículo, fueron hallados en la parte trasera del automotor 276 cajas individuales de luces de bengalas, tres tortas pirotécnicas, cuatro bengalas, 68 voladores y siete tacos, el material explosivo pesó 60 kilos y tiene un valor para el mercado de $4.920.000.

El segundo hecho tuvo lugar en el barrio Villas del Sol, donde al notar la presencia de los uniformados, un grupo de personas abandonó una bolsa que contenía 218 voladores y 122 papeletas de pólvora, material avaluado en $1.000.000. Ambas incautaciones están avaluadas en cerca de 6 millones de pesos, de acuerdo con las autoridades.

“Durante esta época decembrina, la Alcaldía de Bello y la Policía Nacional incrementan los operativos para la prevención del uso de pólvora en nuestra ciudad. Esas acciones nos han permitido obtener resultados importantes, como la incautación de ochenta kilos de pólvora, que iban a ser distribuidos en diferentes sectores de la ciudad”, indicó José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello



Por otro lado, en el Nordeste del departamento, un hombre fue capturado en un puesto de control por la vía Porcesito- Yolombó cuando transportaba en una camioneta cinco cajas con 60 botellas de ron y tres cajas de aguardiente con 60 botellas, ambos adulterados, según confirmó la Policía Antioquia.

Pero las acciones de las autoridades no paran ahí, porque este fin de semana también fue incautado en una bodega ubicada en el sector industrial de Barrio Colombia material valorado en 1.700 millones de pesos en calzado ilegal, que pertenecería a los grupos delincuenciales Caicedo y La Terraza.

Por lo pronto, las autoridades destacaron que tanto en Medellín y su Valle de Aburrá, como en otras zonas de Antioquia, hay un refuerzo en operativos para contrarrestar estas conductas, además del refuerzo en la seguridad de cara a la prima navideña, la alta afluencia de visitantes en zonas turísticas y comerciales y las zonas priorizadas.