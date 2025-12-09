Autoridades buscan sancionar a personas que usan pólvora de manera irregular en Medellín

El departamento de Antioquia no sale del asombro y de la consternación luego de que se hicieran viral varios videos en donde se ve a diferentes personas en una “guerra de bengalas” en el municipio de Remedios. Los involucrados comienzan a jugar con la pirotecnia como si fueran armas y en medio de la situación una mujer resultó herida en una de sus piernas.

El hecho que provocó el rechazo de las autoridades departamentales provocó que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreciera una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del supuesto juego que prendido la polémica en todo el país debido a la irresponsabilidad con la que las personas ponen en riesgo a la comunidad.

Sin embargo, no solo se busca a los protagonistas del reprochable acto en Remedios, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, indicó que también están trabajando de manera articular para comenzar a realizar sanciones en varios zonas de Medellín en donde a la fecha van 27 lesionados con pólvora.

"Hay que sancionar y ser más fuertes en ubicar esos sitios que están identificados, Medellín por ejemplo, en lo que es Robledo o Buenos Aires tenemos muchos casos de quemados, así que le pedimos a las autoridades que actúe así mismo como en el caso de Remedios", indicó la funcionaria.



Sobre el último reporte entregado por la Alcaldía de Medellín, se evidencia que son ocho más en comparación con el año anterior y que ya son seis menores de edad afectados por los elementos pirotécnicos en la capital de Antioquia. Además, hay que mencionar que con los casos de los otros municipios, el departamento lidera la deshonrosa lista de personas lesionadas con pólvora en Colombia con más de 50 casos.

Mientras se busca a los responsables de la “guerra de bengalas” en Remedios y a otras personas que han causado que este año haya más quemados en Medellín que en el diciembre inmediatamente anterior, hay que recordar que fuera del Valle de Aburrá se interpusieron más de 20 multas por uso irregular de elementos pirotécnicos entre el 1 y 2 de diciembre, cifra que incrementará notablemente con las medidas que planean tomar las autoridades departamentales.