Ofrecen $20 millones por identificar a protagonistas de guerra de bengalas en Remedios, Antioquia

El departamento de Antioquia ya tiene 50 quemados en esta época de fin de año y en el municipio de Remedios hay preocupación porque se han registrado varios casos de personas que se “atacan” con bengalas, hechos que ya dejaron una mujer afectada. La Gobernación ofreció 20 millones de pesos para encontrar a los responsables.

Además, los hechos que no dejan de sorprender se vivieron durante la celebración de velitas, como ocurrió en el municipio del Nordeste antioqueño en donde en videos de cámaras de seguridad y de aficionados ciudadanos captaron las llamadas guerras de bengalas que se están registrando en el corregimiento Santa Isabel.

Allí se observan a varias personas lanzando bengalas, no al cielo, si no de frente y como si fueran armas, arriesgando su vida y la de otros con estos elementos pirotécnicos en plena vía pública.

La práctica ha generado la preocupación de las autoridades, en especial porque ya provocó la primera víctima, quien fue sorprendida por una de estas bengalas aunque no participaba de estos peligrosos enfrentamientos.



Ana Amelia Ángel Londoño, secretaria de Salud de ese municipio indicó que podría haber sanciones, porque una mujer que se encontraba dentro de un establecimiento comercial resultó con quemadura de segundo grado y laceración de miembros inferiores, con esos voladores.

"Ahora se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan este tipo de juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto para tomar medidas en contra de este tipo de juegos. Las personas que sean encontradas serán sancionadas", expresó la funcionaria.

En su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a encontrar a las personas que protagonizaron el repudiable hecho.

"Ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos", destacó el mandatario.