Ofrecen $20 millones por identificar a protagonistas de guerra de bengalas en Remedios, Antioquia

Ofrecen $20 millones por identificar a protagonistas de guerra de bengalas en Remedios, Antioquia

Este hecho, en donde una mujer resultó lesionada, ayuda a que en el departamento de Antioquia se cuente 50 personas quemadas con pólvora en diciembre.

