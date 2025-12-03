En Antioquia impusieron 23 comparendos por uso indebido de pólvora entre el 1 y 2 de diciembre

El uso irregular de pirotecnia sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades en el departamento de Antioquia que, en menos de 35 días, han impuesto 45 comparendos en contra de personas que han sido sorprendidas haciendo mal uso de los elementos pirotécnicos en al menos 27 municipios, sin contar el Valle de Aburrá, en donde la Policía Antioquia no tiene jurisdicción.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y que, a su vez, ha ocasionado preocupación, es que entre el 1 y 2 de diciembre se impusieron 23 comparendos, es decir, en menos de 48 horas de diciembre ya se han multado a más personas que en los 30 días de noviembre.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que, una vez se conocen los casos de uso indebido de pólvora, se comienzan las labores para poder decomisar el material y también se hacen operativos contra la venta irregular de la pirotecnia.

"Si no tiene los permisos respectivos, obedece primero de la manera sancionatoria a la incautación de la pólvora de esta pirotecnia y a la imposición de un comparendo por afectación a la convivencia. Seguiremos haciendo los controles. Ya llevamos incautados 442 kilos de pirotecnia", destacó el uniformado.



Sobre las sanciones, que han tenido lugar en el departamento de Antioquia, hay que mencionar que los 45 casos entre noviembre y diciembre se han reportado, por ejemplo, en: La Ceja (4), Rionegro (4), El Bagre (3), Betulia (3), Segovia (3), Andes (2), La Unión (2), Santa Bárbara (2), Sonsón (2), Fredonia (2), Amagá (2) o Ituango (2).

Hay que mencionar que las autoridades departamentales aseguraron que seis menores de edad han sido hallados usando pólvora, por lo que comenzó de inmediato un proceso disciplinario con los padres de familia a los que les piden mayor atención en sus hijos en una temporada donde la pirotecnia es del uso del día a día.