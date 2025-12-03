En vivo
En Antioquia impusieron 23 comparendos por uso indebido de pólvora entre el 1 y 2 de diciembre

En Antioquia impusieron 23 comparendos por uso indebido de pólvora entre el 1 y 2 de diciembre

Según las autoridades, solamente en los primeros dos días de diciembre se han hecho más multas que en todo noviembre.

