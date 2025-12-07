Más quemados con pólvora en Antioquia: con cinco casos nuevos el departamento llega a 38

Las autoridades en Antioquia reportaron que hasta las 8:00 de la mañana de este domingo 7 de diciembre, en el departamento se presentaron cinco casos nuevos de lesionados con pólvora, llegando a 38 víctimas durante esta temporada, un caso más que el año anterior a la misma fecha.

Los nuevos lesionados ocurrieron en Necoclí, donde un hombre de 23 años de edad resultó con quemadura de primer grado en cara, mano y tronco; mientras que en Tarazá otro hombre de 25 años presenta laceración ocular, en condición de observador. A su vez, en Uramita un joven de 18 años presenta quemadura de segundo grado en mano y tronco, a la par que un niño de solo 8 años quedó con quemadura de segundo grado en tronco.

Medellín concentra el 57.8% de los casos a la fecha y en las últimas horas se registró un nuevo suceso con una mujer de 33 años de edad, ante el cual dio detalles Rita Almanza Payares, epidemióloga de la Secretaría de Salud de la Alcaldía.

"Es una mujer de 33 años de la comuna de Robledo, quien recibe una quemadura en su rostro de tercer grado. Esta situación ocurre, en calidad de observadora, mientras deambulaba en la calle y le cae en su cara un artefacto pirotécnico. Requirió manejo ambulatorio, no fue necesario hospitalizarse", detalló Almanza.



Foto referencia. Pólvora

A propósito de que durante la noche de velitas podrían registrarse más casos de lesionados por pirotecnia, la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, recomendó a la comunidad celebrar de otras maneras y cuidar de todos.

"Evitemos las lesiones a las personas que más queremos y no usemos pólvora en este fin de semana. Que los niños y las personas vulnerables no estén cerca de las pailas y de los lugares donde se están preparando los alimentos, como la natilla, los buñuelos, con el aceite caliente, que fue pueden ser un factor de riesgo y generar quemaduras muy graves", advirtió López.

Publicidad

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia confirmó que hasta la fecha en el departamento no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco e intoxicaciones por metanol.

Antioquia sigue liderando las cifras de quemados con pólvora en el país, pues le siguen Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Caldas con estadísticas que no sobrepasan un dígito y acumulando para el caso paisa a esta fecha el 43 % de los casos.