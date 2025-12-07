En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más quemados con pólvora en Antioquia: con cinco casos nuevos el departamento llega a 38

Más quemados con pólvora en Antioquia: con cinco casos nuevos el departamento llega a 38

A propósito de esta noche de velitas, las autoridades piden máxima precaución con menores de edad y reiteran que hay otras formas de celebrar.

