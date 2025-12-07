En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Aumentan los casos de quemados por pólvora en Santander: dos menores y un adulto

Aumentan los casos de quemados por pólvora en Santander: dos menores y un adulto

Secretaría de Salud de Santander hace un llamado urgente a evitar el uso de pólvora, especialmente en menores, ante el aumento de incidentes. Los casos incluyen quemaduras de primer y segundo grado en manos y rostro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad