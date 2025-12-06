En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Un tote le estalló en la mano: primer quemado por pólvora registrado en Bucaramanga

Un tote le estalló en la mano: primer quemado por pólvora registrado en Bucaramanga

El accidente, ocurrido en el norte de Bucaramanga, reaviva las alertas sobre los peligros de la pólvora. El joven ya fue dado de alta, pero sus padres enfrentarán sanciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad