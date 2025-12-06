Plan Éxodo para el puente de velitas: Noticias de la Mañana, 6 de diciembre de 2025

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- En Tesalia, Huila, las disidencias de las Farc atacaron la estación de policía del municipio.
- La inflación para el mes de noviembre se desaceleró y se ubicó en 5,30 % con respecto al IPC anual de octubre.
- El domiciliario que habría entregado las frambuesas con talio que provocaron la muerte de dos niñas en Bogotá, dio declaraciones de lo sucedido.
- El papa León XIV anunció en el Baticano que no será un espectador silencioso de las violaciones a los derechos humanos en el mundo.
- En el Sorteo del Mundial de la Fifa, Colombia quedó en el grupo K, donde se enfrentará ante Portugal, Uzbequistán y quien gane en el repechaje, que se debatirá entre República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.
- Este fin de semana se celebra en Colombia el día de las velitas, y se espera que se desplacen aproximadamente 3 millones de vehículos alrededor del país.
Escuche el programa completo aquí: