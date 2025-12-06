Plan Éxodo para el puente de velitas: Noticias de la Mañana, 6 de diciembre de 2025

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



En Tesalia, Huila, las disidencias de las Farc atacaron la estación de policía del municipio.

La inflación para el mes de noviembre se desaceleró y se ubicó en 5,30 % con respecto al IPC anual de octubre.

El domiciliario que habría entregado las frambuesas con talio que provocaron la muerte de dos niñas en Bogotá, dio declaraciones de lo sucedido.

El papa León XIV anunció en el Baticano que no será un espectador silencioso de las violaciones a los derechos humanos en el mundo.

En el Sorteo del Mundial de la Fifa, Colombia quedó en el grupo K, donde se enfrentará ante Portugal, Uzbequistán y quien gane en el repechaje, que se debatirá entre República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Este fin de semana se celebra en Colombia el día de las velitas, y se espera que se desplacen aproximadamente 3 millones de vehículos alrededor del país.

Escuche el programa completo aquí: