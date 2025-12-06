En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Advierten medidas para los viajeros durante el puente de velitas: conductores deberán anticiparse

Advierten medidas para los viajeros durante el puente de velitas: conductores deberán anticiparse

Para la época de fin de año, se estima que se movilicen más de 3 millones de vehículos a lo largo del país; por eso, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ya se encuentra desarrollando los planes Éxodo para los viajeros en las fiestas de fin de año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad