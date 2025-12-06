Advierten medidas para los viajeros durante el puente de velitas: conductores deberán anticiparse

Con el inicio de la temporada de fin de año, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional puso en marcha la operación Éxodo, que acompañará a los viajeros desde este puente de velitas hasta el 6 de enero.

Operativo de movilidad en Cali. Foto: Secretaria de Movilidad de Cali.

La general Susana Blanco, directora de la entidad, explicó en Noticias de la Mañana cómo avanzan los desplazamientos y cuál es el estado actual de las carreteras.



¿Cómo está la movilidad para el puente de velitas?

Según las proyecciones de la institución, 3,4 millones de vehículos se movilizarán durante este fin de semana. Solo desde el viernes, y con corte a la mañana del sábado, por los peajes ya habían pasado 1,2 millones de automotores, mientras que las terminales de transporte registran más de 442.000 pasajeros. “La gente madrugó, la gente quiere viajar”, confirmó la oficial.

Pico y placa regional en Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Las salidas de Bogotá también reflejan el incremento de los desplazamientos. Soacha, la calle 80 y el puente de Guadua registran alto flujo vehicular desde primeras horas.

La general confirmó que, además del inicio del puente festivo, la ciudad tuvo varios conciertos y eventos masivos el pasado viernes, 5 de diciembre, lo que llevó a que el acompañamiento policial en algunos puntos se extendiera hasta las 3 de la mañana.



Afectaciónes a la movilidad por las fuertes lluvias

En cuanto al estado de las vías, Blanco aseguró quelas fuertes lluvias han causado cierres parciales en nueve departamentos, entre ellos Cundinamarca, Boyacá, Huila, Risaralda, Nariño, Santander y Antioquia.



Sin embargo, precisó que no afectan de manera general la movilidad nacional. Por eso pidió a los viajeros consultar el IDEAM y la línea #767 para planear el trayecto y ajustar la conducción a las condiciones climáticas.

Uno de los temas críticos para esta época es el consumo de alcohol al volante. Blanco informó que ya se han realizado más de 1.000 pruebas de alcoholemia, con cinco positivas. “Son cinco irresponsables que hemos sacado de las vías”, dijo.

Recordaó, además, que las sanciones incluyen inmovilización del vehículo y hasta cancelación de la licencia. Los controles se intensificarán entre las 6 p.m. y la medianoche, cuando más casos se presentan.

La temporada también incrementa los riesgos para los vehículos de carga, ante los saqueos y robos que se han reportado en las últimas semanas. Frente a esto, la general explicó que la Policía trabaja con la Red Integral de Seguridad en el Transporte (Ristra) para reaccionar de manera coordinada ante alertas en las carreteras.

Finalmente, Blanco hizo un llamado para evitar el mal parqueo, especialmente en zonas comerciales durante el día de compras: “Eso afecta la movilidad y genera enojo en todos los ciudadanos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: