Abelardo de la Espriella publicó carta enviada al expresidente Uribe: rechazó propuesta de consulta

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella reveló este sábado, a través de su cuenta de X, la carta que envió el pasado 3 de diciembre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que expone directamente las razones por las que decidió rechazar la propuesta de participar en una consulta interpartidista de la oposición. En el documento, De la Espriella asegura que no existe ninguna molestia con el exmandatario, a quien reiteró su afecto, respeto y profunda admiración, y enfatiza que su desacuerdo con la consulta es “un asunto de forma y no de fondo”.

“El principal argumento que me lleva a esta conclusión es que DEFENSORES DE LA PATRIA no es un partido tradicional, sino un movimiento ciudadano nacido del puro fervor popular. Ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria”, se lee en la misiva.

De la Espriella también insistió en que una consulta implica un gasto innecesario de recursos públicos, especialmente en un contexto económico complejo. Como alternativa, propuso realizar una gran encuesta el próximo 10 de diciembre, un mecanismo que considera más rápido, transparente y menos divisorio para escoger un candidato único de la oposición. Incluso advirtió que, si ese consenso no se logra, está dispuesto a ir directamente a primera vuelta.

El precandidato afirmó, además, que algunos sectores de la oposición han vetado su participación en la consulta, pese a que, según él, ha mantenido un llamado constante a la unidad y no ha atacado a ningún otro aspirante. Reiteró que sus únicos adversarios son Gustavo Petro, Iván Cepeda y sus aliados, y que su mano sigue extendida hacia todos los sectores del antipetrismo.



Finalmente, De la Espriella le dijo a Uribe que esta es la primera vez que discrepa de él, pero lo hace “con respeto y humildad”. Y concluyó que seguirá adelante “firmes por la Patria”, confiando en que, más temprano que tarde, caminará junto a Uribe en esta contienda.

Carta de Abelardo de la Espriella Foto: suminsitrado

