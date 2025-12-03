En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Lluvias y desbordamientos de ríos afectan a más de diez comunidades en Buenaventura

Lluvias y desbordamientos de ríos afectan a más de diez comunidades en Buenaventura

La temporada de lluvia ha dejado familias damnificadas que reportan pérdida de viviendas, animales y cultivos por cuenta de las inundaciones en zona rural. Piden intervención de la alcaldía.

Lluvias dejan afectaciones en Buenaventura por desbordamiento del Yurumanguí y el Naya.
Lluvias dejan afectaciones en Buenaventura por desbordamiento del Yurumanguí y el Naya.
Captura de pantalla de videos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad