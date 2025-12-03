Lluvias y desbordamientos de ríos afectan a más de diez comunidades en Buenaventura

Las intensas lluvias registradas durante esta semana han ocasionado graves afectaciones en más de diez comunidades de la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, debido al desbordamiento de los ríos Yurumanguí y Naya.

Esta situación ha dejado familias damnificadas que reportan pérdida de viviendas, animales y cultivos por cuenta de las inundaciones, especialmente durante los últimos dos días, donde se ha reportado un aumento de las lluvias.

“Hoy tenemos todas las comunidades del territorio colectivo afectadas por esta ola invernal, como las comunidades de Juntas, San Benito, San José, El Queso, El Águila, San Antonio, El Papayo, Veneral, La Primavera, El Barranco, entre otras. En general, son todas nuestras comunidades, unas más que otras, pero hay una afectación generalizada”, señaló Yuber Mosquera, coordinador general del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí.

Las comunidades afectadas denuncian que, pese a los reiterados llamados a los organismos de socorro, hasta el momento ninguna autoridad de Buenaventura se ha hecho presente en las zonas afectadas, por lo que solicitan una intervención inmediata para atender a las familias damnificadas.



“Realmente para nosotros es preocupante todas las dificultades que han venido ocurriendo; pero es aún más preocupante que, pese a los llamados a la institucionalidad y a la Alcaldía, no hemos visto una acción de parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo hacia el Consejo Comunitario. Ya hemos enviado fotografías y por eso pedimos un proceso de caracterización de todos los daños”, agregó Mosquera.

Corregimientos como San Miguel, San Antonio y San Gerónimo, ubicados en la parte alta de Buenaventura, también se han visto afectados por las lluvias de los últimos días.