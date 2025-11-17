En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Detienen a dos hombres en Bogotá por intentar robar un camión con 28.000 unidades de cervezas

Detienen a dos hombres en Bogotá por intentar robar un camión con 28.000 unidades de cervezas

Los hombres de 20 y 29 años fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde deberán responder por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Detienen a dos hombres en Bogotá por intentar robar un camión con 28.000 unidades de cervezas
Detienen a dos hombres en Bogotá por intentar robar un camión con 28.000 unidades de cervezas
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad