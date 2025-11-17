Detienen a dos hombres en Bogotá por intentar robar un camión con 28.000 unidades de cervezas

Agentes de la Estación de Policía de Barrios Unidos capturaron a dos hombres de 20 y 29 años por los delitos de hurto, receptación y porte, fabricación y tráfico de armas de fuego. Los capturados intentaban robar un camión que transportaba más de 28.000 unidades de cerveza.

Según información preliminar, los uniformados patrullaban por la carrera 36 con calle 63 cuando fueron alertados por la central de radio sobre un tractocamión aparentemente abandonado. Al llegar, encontraron a los dos implicados descargando la cerveza hacia otro vehículo.

Al momento que los agentes pidieron la procedencia de la mercancía, las dos personas aseguraron haberla comprado, pero no presentaron factura ni soporte.

Minutos después, un ciudadano llegó al lugar y manifestó ser el propietario del tractocamión, el cual estaba desaparecido desde hacía varias horas. Indicó que logró ubicarlo gracias al sistema GPS instalado en su vehículo.



Durante el procedimiento, las autoridades hallaron un maletín con 87 millones de pesos en efectivo y un arma traumática, además de elementos tecnológicos como celulares. Se estableció que el camión transportaba 1.200 pacas de cerveza, valoradas en más de 110 millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde responderán por los delitos imputados.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que durante el año se incautaron 87 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego tipo traumática. Además, se pudo establecer que este camión llevaba 1.200 pacas de cerveza, las cuales estarían avaluadas en más de 110 millones de pesos.