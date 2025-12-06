Cárcel para 8 de ‘Los de la U’: banda que convirtió la UIS en una tienda de microtráfico

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a las 14 personas capturadas en Bucaramanga y señaladas de integrar la red delincuencial ‘Los de la U’, un grupo que habría convertido zonas internas y aledañas a la Universidad Industrial de Santander (UIS) en un punto de venta de estupefacientes operado “como si fuera una tienda”.

De acuerdo con la investigación, esta estructura distribuía drogas al menudeo a estudiantes y personas que frecuentaban el sector, utilizando empaques llamativos, sabores artificiales y mezclas químicas para atraer consumidores jóvenes.

En uno de los inmuebles inspeccionados, las autoridades encontraron un pequeño laboratorio artesanal donde se realizaba el secado, modificación y almacenamiento de marihuana. Allí también se hallaron refrigeradores usados para conservar la droga durante meses y mezclas creadas por los integrantes del grupo, quienes producían marihuana con olor y sabor a mango, fresa, arándanos y sandía.

El fiscal del caso destacó la magnitud de las operaciones ilícitas: “Eran muchas cantidades de marihuana, 53 kilos por panelas, por kilos. Tenían incluso refrigeradores donde almacenaban la marihuana para que durara hasta 2 o 3 meses. Con sus conocimientos químicos hacían mezclas y se sentían orgullosos de la marihuana con sabor a mango, fresas, arándanos”, indicó.



Se les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

La actividad ilícita de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los de la U’, que habría invadido áreas de una universidad de Bucaramanga (Santander), con la venta de estupefacientes al menudeo, quedó al descubierto y 14 de sus presuntos integrantes fueron judicializados. Esta… pic.twitter.com/aNd0ShT3sh — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 6, 2025

Los señalados por la Fiscalía son Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez, Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel.

Tras las audiencias, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de los involucrados. Los otros seis deberán permanecer privados de la libertad en sus residencias mientras avanza el proceso.

Según los cálculos de la Policía, ‘Los de la U’ obtenían $50 millones diarios, $250 millones semanales y cerca de $1.000 millones al mes, convirtiéndose en una de las redes de microtráfico más lucrativas detectadas dentro de un entorno universitario en Santander.

La Fiscalía señaló que los integrantes del grupo cumplían roles definidos: unos obtenían las sustancias ilícitas; otros las alteraban químicamente, las empacaban en presentaciones coloridas y, finalmente, las distribuían a consumidores. Vendían marihuana, cocaína, bazuco y éxtasis, incluidos productos con sabores a frutas diseñados para llamar la atención de jóvenes.