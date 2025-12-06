En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cárcel para 8 de ‘Los de la U’: banda que convirtió la UIS en una tienda de microtráfico

La Fiscalía imputó cargos a los 14 presuntos integrantes de ‘Los de la U’, la organización que habría montado un punto de venta de droga dentro y alrededor de la UIS, donde incluso producían marihuana saborizada.

'Los de la U' facturaban $50 millones diarios, vendiendo drogas dentro de la UIS.jpg
Imagen de las autoridades. 'Los de la U' facturaban $50 millones diarios, vendiendo drogas dentro de la UIS
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

