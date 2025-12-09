Barranquilla suma 13 quemados y tres niños intoxicados con pólvora

La Secretaría Distrital de Salud confirmó a Blu Radio que ya son 13 las personas que han resultado lesionadas por el uso de pólvora en lo que va del mes de diciembre en Barranquilla.

Entre los afectados se encuentran dos menores de edad, además de tres niños de 1, 8 y 10 años que permanecen hospitalizados por sospecha de intoxicación con fósforo blanco mientras manipulaban elementos como chispitas mariposas, traki traki y totes.

Stephanie Araujo, secretaria de salud de Barranquilla informó que el estado de salud de los menores es estable y que están a la espera de los resultados de exámenes toxicológicos.

“Al momento están en observación. A nivel de la hospitalización de la red del distrito tenemos en el Hospital Barranquilla uno, uno más el Camino Ciudadela y otro en el Camino Bosque de María. Su evolución es estable. Están en manejo interdisciplinario y valoración por toxicología y estamos a la espera de los resultados para determinar si realmente confirmar o descartar la intoxicación por fósforo blanco”, informó la funcionaria.



Blu Radio conoció además que el niño de 10 años que al parecer se intoxicó con un tote, también tiene una quemadura en uno de sus ojos por lo que está pendiente de una valoración por oftalmología para evaluar el daño que pudo sufrir en su visión.

Si bien en Barranquilla a la fecha se han registrado 7 quemados menos en los primeros 9 días del 2024, las autoridades siguen preocupadas. Yesid Turbay, jefe de la oficina de Seguridad Ciudadana del Distrito señaló insistió en el llamado a los adultos para que alejen a los menores de la pólvora.

“En cuanto al tema de quemado se presenta una reducción con respecto al año pasado, pero lastimosamente tenemos hoy que reportar niños quemados. Hacemos un llamado a esos padres de familia, a esos cuidadores, reiterar que estamos pagando nosotros una recompensa de 2 millones de pesos por todas aquellas personas que quieran informarnos dónde se están expendiendo o dónde están almacenando la pólvora”, puntualizó Turbay.

Hay que decir que además de los 13 quemados en Barranquilla, los demás municipios del Atlántico registran 15 lesionados con pólvora, de los cuales 5 son menores de edad.