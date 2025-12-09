En vivo
Barranquilla suma 13 quemados y tres niños intoxicados con pólvora

Barranquilla suma 13 quemados y tres niños intoxicados con pólvora

Autoridades insisten en el ofrecimiento de una recompensa de 2 millones de pesos a quienes den información que permita incautar estos elementos pirotécnicos.

