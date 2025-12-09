Sicario fingió ser cliente y asesinó al dueño de restaurante en Barranquilla: quedó en video

Un violento homicidio ocurrido la tarde del viernes 5 de diciembre en el suroccidente de Barranquilla ha generado profunda conmoción entre la comunidad. Un hombre armado ingresó a un local de comidas rápidas, fingió ser un cliente más y, tras esperar varios segundos, disparó a quemarropa contra el propietario del negocio, causándole la muerte de manera inmediata. El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad y se ha difundido masivamente en redes sociales.

Los hechos sucedieron dentro del establecimiento conocido como “El Bendecido”, ubicado en el barrio La Manga, diagonal 77 con carrera 21B. En el video, de poco más de medio minuto, se observa cómo la víctima atiende con normalidad a varias personas, entre ellas una mujer con una niña pequeña y un joven que esperaba su pedido.

El atacante entra al lugar con aparente tranquilidad, se detiene a observar el menú y se ubica al lado de los otros clientes, sin levantar sospechas. Pasados algunos segundos, saca un arma de fuego de su pantalón y dispara directamente a la cabeza del dueño del negocio. De inmediato gira hacia el joven que se encontraba a su lado y le propina al menos dos disparos más antes de huir del lugar a pie.

La víctima fatal fue identificada como Miguel Tordecilla Díaz, propietario del establecimiento, según reveló Alerta Caribe. El joven herido, de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece en estado delicado, luchando por su vida.



🇨🇴 | Un sicario se hizo pasar por cliente y asesinó al dueño de un restaurante en Barranquilla.



El criminal también dejó gravemente herido a un cliente de 22 años, quien se encontraba acompañado por una mujer y un menor de edad. pic.twitter.com/Zgdi5OZgez — Actualidad Viral (@ActualidaViral) December 8, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los móviles del crimen. Sin embargo, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan labores de investigación apoyadas en las grabaciones de seguridad y en testimonios de testigos.