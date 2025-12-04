En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La última llamada de auxilio de la subteniente María Camila Mora antes de su asesinato

La última llamada de auxilio de la subteniente María Camila Mora antes de su asesinato

Una oficial testigo indicó que el capitán Pablo Masmela obligó a la subteniente a regresar al vehículo. Minutos después, la joven Mora alcanzó a llamar a su amiga para pedir auxilio. Aunque su amiga corrió hacia el parqueadero, antes de llegar escuchó las detonaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad