En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan fotos clave en caso de oficiales del Ejército muertos en el Cantón Norte de Bogotá

Revelan fotos clave en caso de oficiales del Ejército muertos en el Cantón Norte de Bogotá

Los hechos ocurrieron hacia las 8:33 p. m., en un parqueadero del casino de oficiales. Allí, Masmela habría citado a Mora, quien se encontraba acompañada por otra oficial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad