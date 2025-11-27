Revelan fotos clave en caso de oficiales del Ejército muertos en el Cantón Norte de Bogotá

Salen a la luz nuevos elementos sobre la trágica muerte de dos oficiales del Ejército Nacional ocurrida en la noche del miércoles dentro del Cantón Norte, en Bogotá. Según información preliminar, el caso estaría relacionado con un episodio de infidelidad que desencadenó una violenta discusión y terminó en un homicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con los reportes iniciales, la subteniente María Mora había regresado de un periodo de reentrenamiento en Tolemaida y había solicitado permiso para asistir a un concierto en Bogotá. Tras el evento, se dirigió a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Masmela adelantaba su curso para ascenso a mayor, proceso que ya había culminado.

Los hechos ocurrieron hacia las 8:33 p. m., en un parqueadero del casino de oficiales. Allí, Masmela habría citado a Mora, quien se encontraba acompañada por otra oficial. Según las primeras versiones, la presencia de esta tercera persona habría generado una discusión entre ambos, pues el capitán no aceptaría el fin de la relación sentimental que mantenían.

Oficiales Muertos Foto: Suministrada

Los primeros reportes indican que Masmela atacó a la subteniente dentro de un vehículo gris, en presencia de la otra oficial, quien se convirtió en testigo clave del crimen. Tras asesinarla, el capitán se quitó la vida en el mismo lugar. Un segundo testigo, otro subteniente del Ejército, también habría presenciado el momento previo al ataque al encontrarse cerca del vehículo.



En medio de las investigaciones, Blu Radio dio a conocer una fotografía en la que se observa a Masmela y Mora juntos en una escalera de color negro, al parecer tomada dentro de las instalaciones militares. Esta imagen sería una de las últimas en las que aparecen juntos antes de la tragedia.

Oficiales Muertos Foto: Suministrada

El Ejército confirmó que Masmela llevaba 15 años de servicio y estaba próximo a ser trasladado a la Novena Brigada, con sede en el Huila. La institución aseguró que avanza en las pesquisas internas y colabora con las autoridades judiciales para esclarecer por completo lo sucedido.