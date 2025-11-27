Revelan detalles del caso de oficiales muertos en el Cantón Norte de Bogotá

Las autoridades militares entregaron nuevos detalles sobre la trágica muerte de dos oficiales del Ejército Nacional ocurrida en la noche del miércoles dentro del Cantón Norte, en Bogotá. El hecho, según las primeras investigaciones, estaría vinculado a un caso de infidelidad y terminó en un asesinato seguido de suicidio.

La víctima fue identificada como la subteniente María Camila Mora Maecha, adscrita a una unidad de aviación militar y con una trayectoria de seis a siete años en la institución. La joven oficial había regresado recientemente de un reentrenamiento en Tolemaida y tenía permiso para asistir a un concierto en Bogotá.

Subteniente María Mora Foto: suministrada

De acuerdo con la información revelada por el Ejército, la subteniente Mora llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Mazmela, su pareja sentimental, adelantaba un curso para ascenso a mayor. El proceso formativo había concluido justamente el día anterior al crimen.

capitán Pablo Masmela Foto: suministrada

Los hechos se registraron hacia las 8:33 de la noche del miércoles, en el parqueadero del casino de oficiales. Allí, dentro de un vehículo gris que al parecer pertenecía a la subteniente, el capitán Mazmela le disparó en al menos cinco ocasiones.



Un detalle clave del caso es que una tercera persona presenció el crimen. Se trata de otra subteniente del Ejército, compañera de la víctima, quien se encontraba con ella dentro del vehículo en el momento del ataque. Según los reportes preliminares, la presencia de esta oficial habría detonado una discusión entre Mora y Mazmela, quien al parecer no aceptaba el fin de la relación.

Oficiales Muertos Foto: Suministrada

Tras asesinar a la subteniente, Mazmela se quitó la vida en el mismo lugar. El capitán, con 15 años de servicio, estaba próximo a ser trasladado a la Novena Brigada, con sede en el Huila. Una fotografía divulgada por las autoridades muestra a la pareja junta en una escalera de la unidad militar, la que sería una de las últimas imágenes captadas antes de la tragedia.