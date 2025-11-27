Estas son las identidades de oficiales muertos en el Cantón Norte de Bogotá: víctima iba a concierto

Se conocen nuevos detalles de la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional en el Cantón Norte de Bogotá: al parecer, todo estaría relacionado con una infidelidad. De acuerdo con información, preliminar, la teniente había estado en Tolemaida en reentrenamiento y pidió permiso para ir a un concierto en Bogotá. Había llegado a la Escuela de Infantería, donde el capitán hacía curso para mayor. Allí, fue asesinada, a las 8:33 de la noche, por el capitán dentro de un vehículo, según informó el Ejército en un comunicado.

Momentos antes del hecho, el oficial había citado a la subteniente en un parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, donde la víctima se encontraba acompañada por otra persona. Fue allí donde ocurrieron los hechos: en un vehículo de color gris.

Oficial asesinada Foto: suministrada

¿Quiénes eran los dos oficiales?

Los involucrados en el hecho son el capitán Pablo Vasvela y la subteniente María Mora, quienes, según primeras informaciones, tenían una relación sentimental. Del asesinato fue testigo otro subteniente del Ejército, quien estuvo en el carro gris, en el cual se encontraba la víctima antes de ser asesinada por el oficial, quien estaba haciendo curso de ascenso para mayor, proceso que ya había concluido.

capitán Pablo Vasmela Foto: suministrada

Subteniente María Mora Foto: suministrada

Blu Radio conoció una imagen en la cual se ve a los dos involucrados en una escalera de color negro, al parecer, dentro de las instalaciones de la unidad militar.

Oficiales Muertos Foto: Suministrada

¿Qué dice el Ejército Nacional?

Según un comunicado del Ejército, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal, información que confirma las especulaciones alrededor de que eran pareja.

“En la noche de hoy, miércoles 26 de noviembre, se registró un lamentable suceso en las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, dice el comunicado.

