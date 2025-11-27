En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Estas son las identidades de oficiales muertos en el Cantón Norte de Bogotá: víctima iba a concierto

Estas son las identidades de oficiales muertos en el Cantón Norte de Bogotá: víctima iba a concierto

El oficial había citado a la subteniente en un parqueadero de la unidad militar, donde la víctima se encontraba acompañada por otra persona. Fue allí donde ocurrieron los hechos

