En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Aviones Gripen
Tiroteo en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Un capitán del Ejército mató a teniente, al parecer su pareja, y luego se quitó la vida en Bogotá

Un capitán del Ejército mató a teniente, al parecer su pareja, y luego se quitó la vida en Bogotá

El hallazgo se produjo después de que se escucharan varias detonaciones dentro del complejo militar

Publicidad

Publicidad

Publicidad