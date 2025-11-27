Un capitán del Ejército mató a teniente, al parecer su pareja, y luego se quitó la vida en Bogotá

En la noche del miércoles 26 de noviembre, dos oficiales del Ejército Nacionall fueron hallados sin vida dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte, en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Centro de Educación Militar, un capitán habría disparado contra su pareja, también oficial, y posteriormente se habría quitado la vida.

El hallazgo se produjo después de que se escucharan varias detonaciones dentro del complejo militar, lo que llevó a una verificación inmediata por parte del personal de seguridad. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos sin signos de vida. De acuerdo con información, preliminar, la teniente había estado en Tolemaida en reentrenamiento y pidió permiso para ir a un concierto. Llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán hacía curso para mayor.

Según el comunicado oficial, los hechos estarían presuntamente relacionados con “situaciones de carácter personal”. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes y dieron aviso a la Policía Nacional, que asumió los actos urgentes y la investigación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso.

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, informó el Ejército en un comunicado.

El Ejército también informó que se pusieron en marcha los protocolos institucionales de acompañamiento y apoyo psicosocial para los familiares de las víctimas. Asimismo, la institución lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los allegados de ambos oficiales.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión lo sucedido dentro del Cantón Norte.