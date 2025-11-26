Hallan sin vida a dos oficiales en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá

Un lamentable hecho se registró en horas de la noche de este miércoles, 29 de noviembre, en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá. Dos oficiales fueron encontrados sin vida, poco después de que se escucharan varias detonaciones en la zona.

"Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal", informó el Ejército, a través de un comunicado.

Asimismo, informaron que se dio aviso inmediato a la Policía Nacional para que se realizaran las coordinaciones pertinentes al caso y poder esclarecer los hechos lo más pronto posibles, como saber lo que originó la situación, la hora, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

"Simultáneamente, se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales. El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos", añadieron.



De acuerdo con Noticias Caracol, los hechos se registraron sobre las 8:33 de la noche, según les informó la Policía Metropolitana de Bogotá. "De acuerdo con los datos preliminares de la entidad, el caso se reportó en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería del Cantón Norte", mencionaron.