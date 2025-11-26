En vivo
Hallan sin vida a dos oficiales en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá

Los uniformados fueron encontrados minutos después de que se escucharan varias detonaciones en el interior de la instalaciones.

