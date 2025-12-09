Video: estadounidense vivió el Día de las Velitas en Villa de Leyva y quedó impactada

La llegada de diciembre marca una de las temporadas más esperadas por los colombianos, un mes cargado de tradiciones, encuentros familiares y celebraciones cargadas de simbolismo. Entre todas ellas, el 7 de diciembre sobresale como una de las fechas más emblemáticas: el Día de las Velitas, una costumbre que ilumina calles, parques y plazas en todo el país y da la bienvenida oficial a la Navidad.

Esta festividad se volvió tendencia en redes sociales gracias a la reacción de una turista estadounidense que visitaba Villa de Leyva, uno de los municipios más turísticos y pintorescos de Boyacá. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la extranjera expresó su asombro y emoción al vivir por primera vez esta tradición en uno de los destinos más concurridos del país durante la temporada decembrina.

En las imágenes se observa a la mujer recorriendo la plaza principal del municipio, mientras miles de velas iluminan el lugar y un espectáculo de juegos pirotécnicos se toma el cielo. Visiblemente emocionada, aseguró que esta celebración se convirtió en su favorita desde que llegó a Colombia.

“Esta es mi festividad favorita en Colombia. El Día de las Velitas es una celebración religiosa por la Inmaculada Concepción, pero con los años se ha transformado en una tradición increíble en la que las personas encienden velas, hacen intenciones para el nuevo año y reflexionan sobre el que termina”, explicó en el video.



Además, destacó que Villa de Leyva es, a su juicio, uno de los mejores lugares del mundo para vivir esta fecha. “Dicen que este es uno de los mejores sitios para celebrar el Día de las Velitas, y realmente es espectacular”, señaló mientras mostraba la plaza completamente iluminada.

Uno de los momentos que más la impactó fue el montaje del show de drones y luces en pleno centro del municipio. “Lo que me sorprende es que todo esto ocurre en medio de la plaza, no detrás ni en los alrededores, sino justo en el corazón del pueblo. Es increíble”, comentó.

Al final de la grabación, la turista no ocultó su emoción y calificó la experiencia con entusiasmo: “Este pueblo es increíble. Le doy un 10 sobre 10… no, 100.000 sobre 10. Ha sido una noche maravillosa”.