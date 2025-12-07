Día de las Velitas: guía completa para hacer la oración en familia y pedir prosperidad

Cada 7 de diciembre, Colombia se llena de luz, fe y tradición con la celebración del Día de las Velitas, una de las fechas más simbólicas del calendario nacional y que marca oficialmente el inicio de la Navidad. En hogares, calles, parques y balcones, miles de velas y faroles se encienden como homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una devoción profundamente arraigada en la cultura del país.

Más allá de su carácter festivo, esta noche tiene un significado espiritual especial para quienes participan en ella con recogimiento y oración. La tradición indica que el fuego de las velas representa la fe, la esperanza y la purificación del alma, además de ser una oportunidad para elevar peticiones relacionadas con la salud, el amor, la paz y la prosperidad.



¿Cómo realizar la oración del Día de las Velitas en familia?

La oración suele hacerse en grupo, preferiblemente al momento de encender las velas. Muchas familias se reúnen en círculo, asignan una intención a cada vela y, en un ambiente de silencio y respeto, elevan sus plegarias. No existe una única forma correcta de hacerlo, pero sí se recomienda hacerlo con fe, gratitud y buenos deseos tanto para los seres queridos como para quienes atraviesan dificultades.

Una de las oraciones más tradicionales que se comparte cada año es la siguiente.

“Oh Santísima Inmaculada Concepción, hoy en este día encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti, Madre Santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro Señor Jesucristo. Oramos hoy al calor del fuego que emanan estas velas, que hemos encendido una a una, con una intención especial.Concédenos, Madre Santa, cada favor que te hemos encomendado, cúbrenos con tu manto celestial y guíanos por el camino del bien. Santa María, Madre de Dios, recibe estas luces que hoy encendemos en tu nombre, que cada una de ellas llegue hasta cada uno de los miembros de mi familia y amigos, para que gocen de buena salud y tengan éxitos en todos sus proyectos.Una luz por mis enemigos y quienes están en mi contra, para que sus malas energías se conviertan en fe hacia ti. Pido por ellos para que nunca les falte nada, por su bienestar y su salvación.Encendemos también una vela por la paz, que hoy en esta noche llegue a cada uno de los corazones y borre todos los malos pensamientos. Ayúdanos a ser mejores personas, cumpliendo cada una de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo.Bendícenos, Madre Santísima, en esta Navidad que se aproxima, que esta época abunde en nosotros el amor, el respeto, la alegría y la unión familiar. Inmaculada Concepción de María, reina de los cielos y de la tierra, ruega por nosotros. Amén”.