En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Colombia es campeón de los Juegos Bolivarianos por cuarta vez consecutiva

Colombia es campeón de los Juegos Bolivarianos por cuarta vez consecutiva

Colombia ganó las ediciones de Trujillo 2013, Santa Marta 2017, Valledupar 2022 y ahora Lima y Ayacucho 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad